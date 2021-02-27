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Yaşam

Sosyal medya üzerinden kurulan ağ ile 'can dostlar' sahipsiz bırakılmıyor

Pati Koruyucuları Derneğinin "Paw Guards" uygulaması üzerinden izlenen reklamlarla toplanan puanlar, sokak hayvanları için mamaya çevriliyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.02.2021
Sosyal medya üzerinden kurulan ağ ile 'can dostlar' sahipsiz bırakılmıyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Pati Koruyucuları Derneği ile Beşiktaş Spor Kulübü taraftarlarının oluşturduğu Çarşı grubu üyeleri, geçen günlerde İmrahor Vadisi'nde sokak hayvanlarını besledi.

Hayvanlara bir ton mama veren gruptakiler, yaptıkları on hayvan kulübesini de alanın çeşitli yerlerine konumlandırdı.

Dernek Başkanı Harun Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa zamanda sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştıklarını ve 10 binin üzerinde gönüllülerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'de 30'dan fazla şehirde 30 tondan fazla mama ve binlerce kulübe dağıttıklarını anlatan Acar, "Üstelik bunların tamamını bağış toplamadan, sosyal medya hesabımızdaki etkileşim oranları sayesinde aldığımız reklam gelirleriyle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Uygulamada reklam izleyerek mama biriktiriliyor

Paw Guards uygulaması sayesinde hayvanseverlerin sadece reklam izleyerek sokaklardaki hayvanlara mama ulaştırabildiklerini aktaran Acar, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılar uygulama üzerinden izledikleri her reklam için üyelik kumbaralarında mama biriktiriyor. Örneğin kullanıcı bir reklam izledi ve sonucunda 'Tebrikler 1 lira mama puanı kazandınız' bildirimi aldı. Yani reklam veren firmadan biz kullanıcı için 1 lira almışız. Reklam izleyen kullanıcı kendi emeği olan bu bedelin tamamını kumbarasında görebiliyor. Kullanıcı, gün içerisinde izlediği reklamlardan biriken mamayı, uygulamadaki Türkiye haritasından istediği besleme noktasına aktarabiliyor ve o noktadaki canların saatler içerisinde beslenmesinde önemli rol oynuyor."

Binin üzerinde hayvan kısırlaştırılacak

Acar, sokak hayvanlarının İmrahor Vadisi bölgesinde çok olduğunu belirterek, hayvanların, şehir merkezlerinden toplanarak bu bölgeye bırakıldığını, kısırlaştırma faaliyetlerinin düzenli ve kontrollü yapılamadığını anlattı.

Özellikle salgında insanların hafta sonları da beslemeye gidemediği için sokak hayvanlarının çok zorluk yaşadığını ifade eden Acar, hayvanların her geçen gün açlıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Acar, Ankara'da gelecek ay düzenleyecekleri etkinlikle 1000'in üzerinde sokak hayvanını kısırlaştıracaklarını ve tedavi ettireceklerini, ayrıca çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla İmrahor Vadisi'nde 500 gönüllüyle çöpleri toplayacaklarını kaydetti.

"Paw Guards"ın "Pati Koruyucuları" anlamına geldiğini bildiren Acar, sahipsiz canlılara dokunma hedefiyle çıktıkları yolda uygulamaları sayesinde Türkiye genelindeki tüm hayvanseverlerin tek çatı altında toplanabileceğini belirtti.

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