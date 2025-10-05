Dolar
İstanbul’da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
logo
Yaşam

Somalili kadınlar ülkelerindeki sorunlara rağmen birlik içinde ayakta durmaya çalışıyor

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler sayesinde Somalili kadınlar, ülkedeki güvenlik sorunları ve ekonomik zorluklara rağmen kendi ayakları üzerinde durarak ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gökhan Kavak, Mohamud Ismail Kulane  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Somalili kadınlar ülkelerindeki sorunlara rağmen birlik içinde ayakta durmaya çalışıyor Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Mogadişu

SWDC Başkan Yardımcısı ve kadın girişimci Meryem Taqal Hussein, Somalili kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının geleceğe hazırlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Somalili kadınlar tarafından kurulan "Dheef" adlı süt fabrikasına ilişkin bilgi veren Hussein, bunun kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Projeyi başlatan kişinin avukat Sahro Mohamed Ahmed olduğunu belirten Hussein, "Sahro, zamanını ve malını bu işe adadı. 8 yıldır devam eden bu girişim, onun özverisi sayesinde ayakta duruyor. Şimdi ise Afrikalı Kadın Liderler örgütünün Somali temsilcisi olarak görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların birlik olarak neler başarabileceğini gösterdiklerini vurgulayan Hussein, “Somali’de geleneksel olarak kadınların söz söylemesine pek izin verilmezdi, birbirimize destek olarak bir fabrika kurduk, meslekler öğrettik, avukatlar yetiştirdik. Bugün Somali kadınlarının sesi uluslararası platformlarda duyuluyor." dedi.

Fabrika, kadınlar için okul görevi görüyor

Hussein, fabrikanın sadece üretim tesisi değil kadınların yeniden ayağa kalktığı okul olduğunu söyledi.

Fabrikanın Somali’de kadınların geçim kaynağına dönüşmesinden gurur duyduklarını dile getiren Hussein, "Burada yoğurt, süt ve tereyağı üretiliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 11 çalışanımız var. Kimisi pazarlamadan, kimisi temizlikten sorumlu, kimisi de süt işleme eğitimi alarak üretimde görev yapıyor." diye konuştu.

Somali’deki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle erkeklerin büyük kısmının silah altına alındığını, çatışmalarda hayatını kaybettiğini veya ailelerini terk ettiğini belirten Hussein, bu durumda tüm yükün kadınların omuzlarına bindiğini söyledi.

Hussein, "Biz de hem ailelerin ayakta kalabilmesi hem de çocukların aç kalmaması için kadınlara farklı alanlarda iş öğrettik. Terzilik, tatlı yapımı, kına hazırlama gibi. Süt fabrikası da bu fikirlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın 91 dönümlük arazi üzerinde kurulduğunu ve arsanın tamamının kadınlar tarafından satın alındığını anlatan Hussein, "Bu toprakların hiçbirinde erkeklerin mülkiyeti yok. Bütün yerler, kadınların gücüyle alınmış durumda." dedi.

Hussein, Türkiye’ye de seslenerek, "Türk devleti, bizim kardeşimizdir. Somalili kızların azmini desteklemenizi talep ediyoruz. Kadınların yanında durulsun, Somali’ye hoş geldiniz." dedi ve desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

