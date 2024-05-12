Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,922.90
BTC/USDT
61,002.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şoför Belkız Çelik, 10 yıldır Kars'ın zorlu yollarında turistleri gezdiriyor

Kars'ta tur taşımacılık belgesine sahip bir çocuk annesi Belkız Çelik, kentte gelen yerli ve yabancı turistleri kar kış demeden zorlu şartlarda gezdiriyor.

Cüneyt Çelik  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Şoför Belkız Çelik, 10 yıldır Kars'ın zorlu yollarında turistleri gezdiriyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

SRC, Psiko-teknik ve tur taşımacılık yetki belgesine sahip Çelik, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve yaklaşık 5 ayı kar altında geçiren kentte, zorlu coğrafya şartlarında yolcu taşımacılığı yapan Çelik, görenlerin takdirini kazanıyor.

Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi ve kentin diğer farklı destinasyonlarında ziyaretçilerine pilotluk yapan bir çokcuk annesi "Belkız Ana" aynı zamanda 40 yıldır aile bütçesine katkı sunuyor.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Okan Ulakçı, Anneler Günü dolayısıyla Çelik'e hediye takdim ederek gününü kutladı.

Şoför koltuğunda 40 yıldır oturan Belkız Çelik, AA muhabirine, turizm sektörüyle uğraştığını söyledi.

Kars'ta 10 yıldır turizm sektörüne araç kullanarak hizmet verdiğini bildiren Çelik, "Çok erken yaşta araç kullanmaya başladım. Çünkü araç kullanmayı çok seviyorum. Yaklaşık 25 yıl şehirler arasında araç kullandım." dedi.

Çelik, kışın zorlu coğrafyada araç kullandığını görenlerin şaşırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Turları gezdiriyorum, çevre illere gidiyorum, araç kullanmak bende ciddi bir tutku. Genellikle minibüs kullanıyorum, daha önce tır da kullandığım oldu. Bir anne olarak baştan annem olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Trafikte anneler araç kullanınca muhtemelen çocukları da yanlarında oluyor, biraz daha saygılı, biraz daha yavaş kullanabilir. Kars'a gelen turistler beni şoför koltuğunda görünce şaşırıyorlar, daha sonra araç kullandığım görünce çok mutlu oluyorlar. Turizmde Kars, Doğu Anadolu ilk araç kullanan, tur yapan tek anneyim, yaptığım işte çok keyifli. Kışın karlı ve buzlu yollarda vatandaşlar çok şaşırıyorlar, daha sonra keyifli bir vedalaşmayla gidiyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
"Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" geliştirildi
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir yıl içerisinde 4'üncü kez buluşacak

Benzer haberler

Kars'tan batıdaki besi çiftliklerine kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Kars'tan batıdaki besi çiftliklerine kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Şoför Belkız Çelik, 10 yıldır Kars'ın zorlu yollarında turistleri gezdiriyor

"Kış uykusundan uyanan bozayılardan uzak durun" uyarısı

Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı
Kars'ta dolu etkili oldu

Kars'ta dolu etkili oldu
Buzları çözülen Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Buzları çözülen Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet