Dolar
38.01
Euro
41.63
Altın
3,030.36
ETH/USDT
1,494.80
BTC/USDT
76,936.00
BIST 100
9,197.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla polislik hayali kuran küçük kızın hikayesinin anlatıldığı kısa film hazırladı.

Serhat Zafer  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas

Kısa filmde, senaryo gereği polislik hayali kuran Elif'i canlandıran 12 yaşındaki Şura Masal Çanak'ın yanı sıra polis memurları ve 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri rol aldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde, polislerin fedakarlığı ve toplumla olan bağı etkileyici dille anlatılıyor.

Filmde Elif'in gözünden polislik mesleğine duyulan sevgi ve hayranlığa yer veriliyor. Doğum gününde polislerin hediye ettiği üniforma ile özlem duyduğu polislik hayaline kavuşan Elif'in mutluluğu da kısa filmde aktarılıyor.

Polislik mesleğinin önemine vurgu yapılan, çocukların mesleğe ilgisini artırmayı hedefleyen film, Sivas Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de işten çıkarılan belediye işçilerinden CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ramazan ayı ve bayram boyunca 384 bin 81 haneye ziyaret
Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka saygı göstermesini özellikle tavsiye ederiz

Benzer haberler

Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas'ta polislik hayali kuran çocuğun hikayesinin anlatıldığı kısa film çekildi

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi

Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sivas'ta devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet