Sivas'ta Hafik Gölü kısmen buz tuttu
Sivas’ta etkili olan soğuk havanın ardından Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Sivas
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Hafik Gölü, ilçede etkili olan soğuk hava sonrası kısmen dondu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sakarmeke kuşları ise gölün donmayan kısmında yiyecek aradı.
Öte yandan kent merkezinde ve diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oluyor.
Meteorolojik tahminlere göre il merkezinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Sivas Valiliği ise özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ile vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.