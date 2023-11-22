Dolar
28.83
Euro
31.43
Altın
2,002.33
ETH/USDT
2,021.00
BTC/USDT
36,508.00
BIST 100
8,005.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor

Sivas'ta çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yılda yaklaşık 13 bin öğrenciyi misafir ediyor.

Serhat Zafer  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, parkı ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında eğitim alan Atatürk İlkokulu öğrencileriyle sohbet eden Şimşek, her yıl yaklaşık 13 bin öğrencinin faydalandığı parkın şehir için önemli olduğunu ifade etti.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle, çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında Eğriköprü Mahallesi'nde kurulan parkta, 4-12 yaş grubundaki çocuklar trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

Eğitimlerde akülü araç kullanan öğrencilere, trafikte uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler veriliyor.

Yaya geçidi, trafik levhaları ve tünel gibi unsurların yer aldığı eğitim parkında, ilk yardım eğitimi de maket üzerinde uygulamalı aktarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Cezayir basınında geniş yer aldı

Benzer haberler

Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor

Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor

Buğday ve çavdar melezi "tritikale" eken tarım işletmesi rekor verim elde etti

Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor

Tescilli Sivas köftesinde talebe yetişmek için seri üretime geçti

Tescilli Sivas köftesinde talebe yetişmek için seri üretime geçti
Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi

Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi
Sivas'ta 200 yıllık tuzladan çıkarılan kaynak tuzu iç ve dış piyasaya gönderiliyor

Sivas'ta 200 yıllık tuzladan çıkarılan kaynak tuzu iç ve dış piyasaya gönderiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet