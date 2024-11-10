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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Yaşam

Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçiriyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan Şirinyazı Göleti, hazan mevsiminin renk çeşitliliğinde misafirlerini ağırlıyor.

Zafer Göder  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Şirinyazı Göleti'ni ziyaret edenler sonbahar renkleri eşliğinde vakit geçiriyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki gölet, vatandaşlara piknik ve kamp alanı olarak hizmet veriyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Şirinyazı Göleti'ni çevreleyen çam, kayın ve meşe ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarındaki yaprakları, kartpostallık manzaralar sunuyor.

Göletin bulunduğu alandaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

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