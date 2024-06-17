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Yaşam

Sinop'ta sincap yavrusu havuçla beslenerek sağlığına kavuşturuluyor

Sinop'ta tedavi ve rehabilite süreci devam eden sincap yavrusu, havuçla beslenerek sağlığına kavuşturuluyor.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Sinop'ta sincap yavrusu havuçla beslenerek sağlığına kavuşturuluyor

Sinop

Vatandaşlar tarafından doğada bitkin halde bulunan sincap yavrusunun Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilite süreci, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Bayram şekeri diye havuç verdiler" notuyla paylaşılan görüntüde, yavrunun havuçla beslendiği anlar yer alıyor.

Paylaşımda, "Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi süreci devam eden minik sincabımızın keyfi yerinde. En kısa zamanda yeniden doğaya kavuşması dileğiyle." ifadesine yer verildi.

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