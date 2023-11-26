Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,077.30
BTC/USDT
37,420.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sinoplu öğrenciler barış konulu karikatürleriyle İtalya'dan iki dünya birinciliği aldı

İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. uluslararası karikatür yarışmasında Sinoplu öğrenciler Defne Demirci ve Didar Aşkın Ayrancıoğlu dünya birincisi oldu.

Mahmut Coşkun  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Sinoplu öğrenciler barış konulu karikatürleriyle İtalya'dan iki dünya birinciliği aldı

Sinop

İtalya'da 27 yıldır barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya özlemini gündeme getirmek için okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve sanatçılar arasında "Barış ve Hoşgörü" konusunda düzenlenen yarışmaya her yıl binlerce eser katılıyor. Yarışmaya bu yıl Sinop'tan katılan Boyabat Bilim Sanat Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencisi Defne Demirci ilkokul kategorisinde dünya birincisi olurken, lisesi son sınıf öğrencisi Didar Aşkın Ayrancıoğlu da liseler kategorisinde dünya birincisi oldu.

Ödül kazanan karikatürleriyle dünyaya barış mesajları veren Sinoplu genç çizerler, 1 Aralık Cuma günü İtalya'da düzenlenecek ödül törenine davet edildi. Defne Demirci ve Didar Aşkın Ayrancıoğlu'na ödül olarak 300'er avro para ödülü ve plaketin yanı sıra eserlerinin de yer aldığı yarışma kitabı verilecek.

Didar Aşkın Ayrancıoğlu, AA muhabirine, ödül kazanan karikatüründe silahların ve savaş aletlerinin yanmasıyla barış güvercinini oluşturduğunu anlattı.

Defne Demirci de savaşlarla dolu dünyaya bir astronotun uzayda elinde fırçayla barış işareti çizdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hukukçular İsrail'in Gazze saldırılarına "İnsan hakları doktrini çökmüştür" bildirisiyle tepki gösterdi
Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
Bakan Bayraktar, kötü hava koşullarının neden olduğu elektrik arızalarının kısa sürede giderileceğini bildirdi
Ankara'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Sinoplu öğrenciler barış konulu karikatürleriyle İtalya'dan iki dünya birinciliği aldı

Sinoplu öğrenciler barış konulu karikatürleriyle İtalya'dan iki dünya birinciliği aldı

Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi

Çin altı ülkenin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş sağlayacak

Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını duyurdu

Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını duyurdu
İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı
İtalya'da muhalefet lideri Conte'den "İsrail'e silah yardımı askıya alınsın" çağrısı

İtalya'da muhalefet lideri Conte'den "İsrail'e silah yardımı askıya alınsın" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet