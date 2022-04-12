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Yaşam

Sierra Leone'deki sahipsiz engelli çocukların yüzünü Türk hayırseverler güldürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, engelli oldukları için sokağa terk edilen ve tenekeden bir barakada yaşayan 30 engelli çocuğa nakdi yardımda bulundu.

Emrah Gökmen   | 12.04.2022
Sierra Leone'deki sahipsiz engelli çocukların yüzünü Türk hayırseverler güldürdü

Free Town

Türk sivil toplum ve insani yardım kuruluşları, Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü projelerle bölge insanının hayatına dokunmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ülkenin başkenti Freetown'un Grafton bölgesinde engelli oldukları için sokağa terk edilen 30 çocuğa yürüme engelli bir kişi tarafından bakıldığının öğrenilmesi üzerine yardım çalışması başlattı.

Çocuklar için aylık sağlık taraması ve fizik tedavi uygulaması için bir doktorla anlaşan vakıf yetkilileri, her ay kesintisiz olarak da barakada yaşayan çocuklar için kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

İHH Ankara Şubesi'nden hayırsever vatandaşların ramazan ayı için ayrıca topladığı nakdi yardım da gönüllüler tarafından çocuklara verildi.

Şube gönüllülerinden Abdulhamit Ateş, AA muhabirine, havanın çok sıcak olduğu bir ülkede tenekelerle çevrili barakada 30 engelli çocuğun kaldığını belirtti.

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan Ateş, şunları söyledi:

"Engelli çocuklarımıza burada bakıyorlar. Biz de bağışçılarımızın ramazan ayı vesilesiyle gönderdiklerini teslim ettik. Çocukların anne ve babaları bilinmiyor, bırakıp gitmişler. Aileleri terk edip gidiyormuş burada bakılıyor diye. Her biri engelli, çeşitli hastalıklardan. Allah razı olsun bağışçılarımızdan çok büyük iş yaptınız, dünyanın en büyük işini yaptınız."

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