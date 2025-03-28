Dolar
38.01
Euro
41.06
Altın
3,076.32
ETH/USDT
1,895.00
BTC/USDT
85,307.00
BIST 100
9,559.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.

Günay Nuh  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.

Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.

Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi
Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı
Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bildirisine tepki
Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi

Benzer haberler

Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

Kastamonu'da karların erimesinin ardından köy yolu çöktü

Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi

Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi
Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

Ardahan'ın Göle Ovası'ndaki karla kaplı menderesler dronla görüntülendi
Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet