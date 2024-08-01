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Yaşam

Serebral palsi hastası Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası (beyin felci) 42 yaşındaki Levent Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu, üniversite eğitimini tamamladı.

Servet Taşdemir  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Serebral palsi hastası Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu Fotoğraf: Servet Taşdemir - AA

Bitlis

Serebral palsili olarak dünyaya gelen Güzel, annesinin yardımıyla evde okuma ve yazmayı öğrendikten sonra aldığı belgeyle açıktan eğitimine devam etti.

Ortaokul ve ardından lise diploması alarak üniversite sınavına hazırlanan Güzel, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Tüm süreçlerde kendisini yalnız bırakmayan ailesinin destekleriyle zorlukları aşan Güzel, şimdi de okuduğu kitaplardan esinlenerek yazdığı şiirlerle kitap çıkarmak istiyor.

Anne Nurtaç Güzel, 42 yıldır bakımını yaptığı oğlunun azmi sayesinde birçok zorluğu aştığını söyledi.

Oğlunun 7 yaşından sonra yürümeye başladığını anlatan Güzel, "O dönemler bölgemizdeki imkansızlıklardan dolayı tedavisini İstanbul'da sürdürdük. Fizik tedavisine evden de destek veriyorduk. 42 yıldır onu hiç yalnız bırakmadık. 7 yaşından sonra okuma ve yazmayı evde ben öğrettim. Onun da isteği ve çabasıyla ilkokul eğitimini tamamladık. Ortaokul, lise ve üniversiteyi açıktan okudu. Sürekli kitap okuyan oğlum şiir yazmaya başladı. Şimdiye kadar 70 civarında şiir yazdı. 46 şiirini baskıya hazır hale getirdi. Destek bulabilirsek oğlumun yazdığı şiirlerle ilk kitabını çıkarmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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