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Yaşam

Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu

Hakkari'de doğal güzelliği ve birçok noktada akan şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu, kavurucu yaz sıcağından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Sayim Harmancı  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Şelaleleriyle öne çıkan Sineber Kanyonu serinlemek isteyenlerin adresi oldu Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kaval köyü sınırlarında bulunan kanyona, sarp arazideki toprak yoldan araçlarla ulaşılıyor.

Çevresinde yüksek rakımlı dağların bulunduğu kanyon, yeşilliklerle kaplı kayaların arasından akan akarsuları ve metrelerce yükseklikten dökülen şelaleleriyle ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Barındırdığı güzelliklerle yöre halkı tarafından "saklı cennet" olarak tanımlanan kanyona gelenler, çevresine serinlik veren alanda doğayla iç içe zaman geçiriyor, suda yüzerek serinliyor.

Son zamanlarda yürütülen tanıtım çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin rotasına da giren kanyon, kentte doğa turizminin gelişmesine de katkı sunuyor.

Bölgede bulunan Cevizdibi Köyü Muhtarı İzzet Kaya, AA muhabirine, vatandaşların genellikle ailece kanyona gelip zaman geçirdiğini söyledi.

Alana ulaşmak için İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması ve bazı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Şelale çok beğeniliyor. Burası için ihtiyaç olan bazı eksiklikler var. Yollar bazı noktalarda kötü. Onların yapılmasını istiyoruz. İnsanlar gelip burada saatlerce zaman geçiriyor. Ankara'dan, Trabzon'dan misafirlerim var. İnsanlar burayı televizyonlardan, internetten görüp geliyor. Benim için burası cennet gibi. Avrupa'dan da gelenler oluyor. Şu anda da yoğunluk var. İnsanlar genellikle buraya yüzmeye geliyor. Suyun olduğu noktada büyük kayalar var. Bazıları görünmüyor. Yüzenlerin buna dikkat etmesi lazım."

Kayseri'den gelen Emre Kızıl da kentteki akrabalarıyla şelaleye geldiklerini dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Herkesin burayı görmesini isterim. Bölgedeki kanyonlar çok güzel. Burada her taraftan sular akıyor. Mükemmel bir görüntüsü var. Biz de serinlemeye geldik, ailece piknik yaptık." dedi. 

Ailesiyle kanyona gelen Aynur Koçkaya da "Burası saklı bir cennet. Bugün de çok kalabalık. Yüzmek için güzel bir yer. İnsanlar burada yüzerek ve piknik yaparak güzel zaman geçirebilir. Kafa dinlemek için ideal. Serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Buranın çok güzel bir doğası var. Bazı noktalarda metrelerce yüksekten sular süzülüyor. Herkesi buraya bekleriz. Burada bu yıl bazı düzenlemeler yapıldı. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 

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