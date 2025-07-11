Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Kütahya'ya ulaştı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında Kütahya'ya ulaşan bisikletçiler için tören düzenlendi.
Kütahya
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Afyonkarahisar'a uğurlanan bisikletçilerin şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine sorunsuz ulaşmasını diledi.
Küçük, şehit kabrinden alınan toprağı Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur'a teslim etti.
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Okur da Küçük'e, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim etti.
Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından spor alanında ne yapılabileceği düşüncesiyle bisiklet turunu başlattıklarını ve bu yıl etkinliğin 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bisikletçiler Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.