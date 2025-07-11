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Yaşam

Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Kütahya'ya ulaştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında Kütahya'ya ulaşan bisikletçiler için tören düzenlendi.

Ramazan Doğan  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Kütahya'ya ulaştı Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Afyonkarahisar'a uğurlanan bisikletçilerin şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine sorunsuz ulaşmasını diledi.

Küçük, şehit kabrinden alınan toprağı Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur'a teslim etti.

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Okur da Küçük'e, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim etti.

Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından spor alanında ne yapılabileceği düşüncesiyle bisiklet turunu başlattıklarını ve bu yıl etkinliğin 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bisikletçiler Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.

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