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Yaşam

Şehit Gördesli Makbule Efe anısına İzmir'den Sındırgı'ya pedal çevirdi

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen yaklaşık 19 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından şehit Gördesli Makbule Efe anısına başlattığı 3 günlük bisiklet turunu tamamladı.

Murat Seyman  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Şehit Gördesli Makbule Efe anısına İzmir'den Sındırgı'ya pedal çevirdi Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Bugüne kadar bisikletiyle şehitler anısına 20 bin kilometreden fazla yol kateden 47 yaşındaki Kotluk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki ​​​​​​​son turunu Kuvayımilliye hareketinde 17 Mart 1922'de Sındırgı'da şehit olan Makbule Efe'ye ithaf etti.

Kotluk, İzmir Adalet Sarayı önünden Türk bayrağıyla yola çıkıp, bisiklet yolculuğunun ilk durağında Makbule Efe'nin memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine uğradı.

Yolculuğunu sürdürerek Milli Mücadele kahramanının kabrinin bulunduğu Sındırgı'ya ulaşan Kotluk, Kuvayımilliye Anıtı önünde Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından karşılandı. İzmir'den Sındırgı'ya yaklaşık 250 kilometre pedal çeviren Kotluk, yanında getirdiği Türk bayrağını öperek Yavaş'a teslim etti.

Orhan Kotluk, gazetecilere, Konak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy'dan aldığı bayrakla 3 gün pedal çevirerek Sındırgı'ya geldiğini söyledi.

Kotluk, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cennet vatanı emanet bırakan tüm ecdadın hatırasına bu turu gerçekleştirdiğini anlattı.

Belediye Başkanı Yavaş da Kotluk'un farkındalık oluşturabilmek için bisikletiyle Türkiye'yi gezdiğini ifade etti.

Onu "doğal şehir" Sındırgı'da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Yavaş, "Gençlerimizin geçmişte olan şehadet hikayelerini öğrenip vatana her daim sahip çıkmaları bizim için çok kıymetli. Onun için Orhan Kotluk beyefendiyi tebrik ediyorum." dedi.

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