Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,089.90
BTC/USDT
60,887.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van’da basın mensuplarıyla bir araya geliyor.
logo
Yaşam

Şehit ailesi evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı

Tunceli'de 3 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'de yaşayan annesi Sebahat Türkel: "Odasına girdiğimde elbiselerini kokluyorum. Fotoğraflarına bakıyorum, ayaklarını, ellerini öpüyorum." dedi.

Serkan Avci   | 24.10.2021
Şehit ailesi evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı Fotoğraf:Serkan Avci / AA

Mersin

Tunceli'de 3 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'de yaşayan ailesi, oğullarının hatıralarını taşıyan eşya ve fotoğraflarla donattıkları evlerinde, yüreklerindeki evlat acısını hafifletmeye çalışıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 26 Ekim 2018'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Türkel'in ailesi, oğullarının anısını Mersin'in Toroslar ilçesindeki evlerinde yaşatmaya karar verdi.

Sokağı Türk bayraklarıyla donatan şehit ailesi, evlerinin girişine de ay-yıldız figürlerinin yer aldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Evi" yazılı tabela astırdı.

Ay-yıldızlı Türk bayrağını bir odalarının tavanına da işleten aile, evlerinin her köşesini evlatlarının fotoğraflarıyla donattı.

Oğullarının odasında evlatlarının hatırasını yaşatmaya çalışan Türkel ailesi, şehit askerin çocukluk fotoğrafları, kıyafetleri, askeri üniformaları ve çok sayıda eşyasının yer aldığı odaya gözü gibi bakıyor.

Şehit ailesi, oğullarının anılarını yaşattıkları odada, yüreklerinde tazeliğini koruyan evlat acısını dindirmeye çalışıyor.

"Oğlumun künyesini gururla taşıyorum"

Anne Sebahat Türkel, AA muhabirine, evladının vatan ve bayrak için mücadele ederken şehit düştüğünü söyledi.

Oğluyla, şehit olmadan bir gün önce telefonla konuştuğunu dile getiren Türkel, "Halimi hatırımı sordu. Sesi çok yumuşak geliyordu. Meğerse komutanları 'Herkes sevdiğini arasın' demiş. Oğlum da beni aramış. Demek ki onun sevdiği benmişim. Hep 'Anne ben şehit olacağım' derdi. İşte erdi muradına." dedi.

Türkel, oğlunun acısını yüreğinin en derinlerinde hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Askerden geldikten sonra 'Anne ben uzman olacağım' dedi. 'Oğlum yapma, etme, gitme' dedim. Babasıyla da konuşup 'Ben gitmezsem, o gitmezse bu vatanı kim koruyacak?' dedi. Bu çocuklar seçilmiş insanlar. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, gelecek nesiller güzel günler yaşayabilsin diye kendi bedenlerinden vazgeçiyorlar. Bunun şerefi çok büyük. Ben bu şerefi gururla taşıyorum. Hiçbir zaman altın takamadım ama oğlumun künyesini gururla taşıyorum."

Evladına büyük özlem duyduğunu anlatan anne Türkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odasına girdiğimde elbiselerini kokluyorum. Fotoğraflarına bakıyorum, ayaklarını, ellerini öpüyorum. Bıçakları, bardakları, kumbarası var. Oğlum neyi seviyorsa onlara bakıyorum hep. Namazımı da burada kılıyorum. Bu odada büyük bir iştahla namaz kılıyorum. Sanki oğlum burada gibi çünkü oğlum namaza çok düşkündü. Oğlumun fotoğraflarıyla avunuyorum. Bu fotoğraflar olmasa bir boşluğa düşerim. Her yerde oğlumun fotoğrafları var. Yerim olsa daha çok koyacağım. Bütün eşyaları burada. Oğlumun kestiği tırnağı bile atamam. Oğlumun anılarıyla, onun sevgisiyle yaşıyorum. Var olduğuna inanıyorum. Hayatta o. Sadece dünyada değil. Cennete gitti benim oğlum."

"Eve girdiğimde oğlumun yanına geldiğimi hissediyorum"

Baba Hasan Türkel de oğlunun acısını yaşadığını dile getirdi.

Türkel, oğlunun anısını evin her köşesinde yaşattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlumun her seneidevriyesinde misafirlerimiz gelsin ziyaret etsin, şehitliğin anlamını ve nasıl olduğunu anlasınlar, diye odasında anılarını yaşatıyorum. Eve girdiğimde oğlumun yanına geldiğimi hissediyorum. Evin içinde hep Asım'ın fotoğrafları var. Her oda tamamen fotoğraflarıyla dolu. O fotoğraflarla beraber yaşıyorum. Mermer taşını öperek yaşıyoruz. Biz teni öpemiyoruz. Bir asker gördüğümüz zaman 'Bizim oğlumuz da böyleydi' diyoruz. Çocuğumuzun fotoğraflarıyla yatıp kalkıyoruz. Allah bütün şehit ailelerine sabır versin. Çok zormuş. Bizim derdimizi kimse anlayamaz. Sadece şehit ailesi anlar. Şehit vermek şereftir ama acısına katlanmak çok zor. Bunu sadece yaşayan bilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Benzer haberler

Şehit ailesi evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı

Şehit ailesi evini oğullarının hatırası eşya ve fotoğraflarla donattı

Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı

Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı
Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 908 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki savaşta 2 bin 908 şehit verdi
İHH, İdlib'de 16 bin 239 briket ev inşa etti

İHH, İdlib'de 16 bin 239 briket ev inşa etti