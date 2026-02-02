Dolar
43.49
Euro
51.59
Altın
4,650.46
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
77,083.00
BIST 100
13,487.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Niğdeli itfaiyeciler depremde kullandıkları ekipmanları anı olarak saklıyor

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandıkları ekipmanları anı olarak muhafaza ediyor.

Ahmet Demircan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Niğdeli itfaiyeciler depremde kullandıkları ekipmanları anı olarak saklıyor Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Ekipler, müdürlük binasındaki depoda enkaz çalışmalarında kullandıkları kazma, kürek, baret, gözlük, el feneri, kıyafet, kesici ve delici aletleri saklıyor.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarının izlerini taşıyan ekipmanlar, 6 Şubat depremlerinin unutulmaması amacıyla depoda tutuluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'ta deprem haberini aldığı ilk anda iş yerine geldiğini söyledi.

İş yerindeki arkadaşlarıyla toplantı yaptıklarını, ardından gruplara ayrıldıklarını anlatan Kahraman, Niğde'deki incelemelerinde yıkıma rastlamadıklarını belirtti.

Kahraman, daha sonra oluşturdukları ekiplerle Osmaniye ve Adıyaman'a hareket ettiklerini belirterek, "Devletimiz oradaydı, devlet ve millet kaynaşmış haldeydi. Jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları oradaydı. El ele verip vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ekipmanları orada kullandık, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza o malzemelerle yardımcı olundu. Malzemelerin bir kısmını orada bıraktık, birazını da buraya getirdik. Depomuzu temizleyip malzemelerimizi koyduk, asrın felaketini gelecek itfaiyeci arkadaşlara anı olarak anlatalım diye." ifadelerini kullandı.

İtfaiye Amiri Mahmut Karsanba da 6 Şubat sabahı çocuklarını ailesine bıraktıktan sonra sağlık çalışanı eşiyle deprem bölgesine hareket ettiklerini dile getirdi.

Vatandaşların deprem bölgesine akın ettiğini anımsatan Karsanba, "Yollar tamamen araç seliydi. Türkiye oraya akın etmişti. Devlet ve millet olarak bir bütün, bir yumruk haline geldiğimizi orada da gördük. Bir hafta çalıştık. Bunlar bize emanet, biz bunları birlik beraberliğin ruhunu tetiklediği için elimizden geldiğince anı olarak saklayacağız. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." diye konuştu.

"O günün bir hatırası olarak raflarımızda duracak"

İtfaiye eri Abdullah Çavuş da şunları anlattı:

"24 saatlik uykusuzluğun ardından gider gitmez hiç istirahat etmeden arama kurtarma çalışmalarımıza başladık. Burada da çalıştığımız ekipmanlara bakınca yine o duygulara giriyoruz. Yine o zorlu günler aklımıza geliyor. Allah o günlerin tekrarını yaşatmasın. Ekipmanları saklamaya devam edeceğiz. O günleri duygu ve düşünce olarak tekrar yaşamaya devam edeceğiz. Memlekette nasıl dayanışma, birlik ve beraberlik olur, o günün bir hatırası olarak raflarımızda duracak. Biz bunlara gözümüz gibi bakacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi
Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor
Türkiye’de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi'nin büyüklüğünü aştı
Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Niğdeli itfaiyeciler depremde kullandıkları ekipmanları anı olarak saklıyor

Niğdeli itfaiyeciler depremde kullandıkları ekipmanları anı olarak saklıyor

ABD, Singapur'a 2,3 milyar dolarlık olası askeri ekipman satışını onayladı

AB, yabancı tedarikçileri kritik altyapısından uzak tutmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet