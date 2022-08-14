Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,985.80
BTC/USDT
24,507.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.

Rauf Maltaş   | 14.08.2022
Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Şanlıurfa

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Belediyelere ait yüzme havuzları da en yoğun dönemlerinden birini geçirdi.

Bazı çocuklar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle evlerinin önünde gün boyu suyla oynayarak vakit geçirdi.

Sıcaklar nedeniyle kentte araç trafiği de azaldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 'Bağımsızlık Günü' kutlandı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Sümela Manastırı'nda ayin yönetecek
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Hatay'ın yeşille sarmalanan Harbiye Şelalesi'nde sıcak hava yoğunluğu

Oğullarına spor yaptırmak isterken diğer engelli gençlerin de "ışığı oldular"

Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin'de sıcak hava uyarısı
Güneydoğu'da kavurucu sıcaktan bunalanlar Sinek Çayı ve Kanyonu'nda serinliyor

Güneydoğu'da kavurucu sıcaktan bunalanlar Sinek Çayı ve Kanyonu'nda serinliyor
Sefertepe'de arkeolojik kazılara başlandı

Sefertepe'de arkeolojik kazılara başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet