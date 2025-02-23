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Yaşam

Şanlıurfa'da mahsur kaldıkları dereden kurtarılarak bakımları yapılan 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

Rauf Maltaş  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Şanlıurfa'da mahsur kaldıkları dereden kurtarılarak bakımları yapılan 316 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Şanlıurfa

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen dere yatağında mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 316 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, dün suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış 316 kaplumbağa bulmuştu.

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