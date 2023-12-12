Dolar
29.04
Euro
31.36
Altın
1,987.11
ETH/USDT
2,221.90
BTC/USDT
41,797.00
BIST 100
7,664.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

Eşber Ayaydın  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa

Annesiyle ilçedeki eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına takıldı.

Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı olan oğlunun iş yerinde bulunan güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşsizlik Fonu'ndan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödendi
Malatya'da 6 mahalle kentsel dönüşümle yeniden inşa edecek
İstanbul'daki "miras yalanıyla dolandırıcılık" davasında 6 sanığın 230'ar yıla kadar hapsi istendi
TÜBİTAK, 71 personel alacak
Edirne'de patlayan borudan çıkan su sokaklara taştı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

TBMM "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" konulu konferans düzenleyecek

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Şanlıurfa Hilvan'da inşa edilen köy konutları martta teslim edilecek

Şanlıurfa Hilvan'da inşa edilen köy konutları martta teslim edilecek
UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi
Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı

Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet