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Yaşam

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fevzi Kemal Karagöz, İbrahim Özcan, Rauf Maltaş  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Adıyaman

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.

Bazı çocuklar da havuzlarda serinleyerek zaman geçirdi.

Havuz işletmecisi Uğur Sever, AA muhabirine, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, "İnsanlar havuzlara serinlemek için geliyor. Gayet keyifli bir ortam var. Burada hizmet konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Çocuk ve yetişkinler için havuzlar bulunduğunu aktaran Sever, bütün halkı havuza beklediklerini sözlerine ekledi.

İbrahim Yıldız, son zamanlarda havaların daha çok sıcak olduğunu belirterek, "Serinlemek için havuza geldik. Çocuğum ile birlikte burada vakit geçiriyoruz. Kent merkezi sıcak olduğu için havuzu tercih ediyoruz." diye konuştu.

10 yaşındaki Muhammet Ali Özer ise hava çok sıcak olduğu için havuza gelip serinlediğini sözlerine ekledi.

Kilis

Sıcaklığın 36 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor.

Vatandaşlardan Berat Aktaş serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

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