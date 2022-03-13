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Yaşam

Sanatsever beyin cerrahı 'renkli kişiliğini' muayenehanesine yansıtıyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çelikel, çiçek yetiştirme ve bağlama tutkusunu görev yaptığı hastanedeki muayenehanesine yansıtıyor.

Ömer Ürer   | 13.03.2022
Sanatsever beyin cerrahı 'renkli kişiliğini' muayenehanesine yansıtıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987'de mezun olduktan sonra Düzce'ye gelen 59 yaşındaki Op. Dr. Sedat Çelikel, 35 yıldır hastalara şifa dağıtmayı sürdürüyor.

Çiçek yetiştirmeyi seven Çelikel, küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu bağlama çalmayı da öğrendi.

Renkli kişiliği, samimi tavırları ve sanatseverliğiyle dikkati çeken Çelikel, çiçeklerle süsleyerek renkli bir ortam oluşturduğu muayenehanesinde mesai saatleri dışında bağlama çalarak yorgunluk atıyor.

"Hastaların güzel bir ortam görmelerini istiyorum"

Sedat Çelikel, AA muhabirine, 35 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

İnsanlara hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelikel, hastalarını çok sevdiğini, onların da kendisine karşı aynı duyguları beslediğini kaydetti.

Çelikel, sanat ruhunu muayenehanesine de yansıttığını belirterek, "Her cerrahın ruhunda bir sanatçılık vardır. Odamı çiçeklerle donattım. Bu işi çok seviyorum ve çalıştığım ortamın güzel olmasını istiyorum. Çünkü evimden daha çok zamanımı burada geçiriyorum. İkinci olarak hasta ve yakınlarına saygımdan dolayı yaptım. Geldiklerinde güzel bir ortam görmelerini istiyorum." dedi.

Müziği de çok sevdiğini, bunu da muayenehanesine taşımak istediğini dile getiren Çelikel, "Gün içinde hasta bakıyorum, öğle aralarında bağlama çalıp motive oluyorum. Daha sonra tekrar hasta alıyorum ve çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Çelikel, hastaların bu ortamdan etkilendiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki ortam ile gülen yüzümle tedavi olduklarını söylüyorlar. Bundan çok memnun kalıyorum. Bağlamalarımı gördüklerinde 'Kimin?' diye soruyorlar. 'Benim.' deyince çok şaşırıyorlar. Birkaç kez çalarken yakalayan hastam oldu, içeriye girip dinlediler. Bu şekilde anılarım da oldu. Bu imkanları sunan hastane yönetimimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze de çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç esirgemiyorlar."

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