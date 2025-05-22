Samsun'da kestane gal arısı ile biyolojik mücadele için "torymus sinensis" doğaya salındı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orman İşletme Müdürlüğü, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına (dryocosmus kuriphilus) karşı, doğal düşmanı olan "torymus sinensis" türünü doğaya saldı.
Samsun
İstilacı tür olan gal arısına karşı OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ali Nihat Gökyiğit Kestane Araştırma İstasyonu'nda, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 1500 "torymus sinensis" türü faydalı böcek kestane bahçesinde doğaya salındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, gazetecilere, gal arısının kestane tomurcuklarını deforme ettiğini ve verimin düşmesine neden olduğunu söyledi.
Gal arısı zararlısının kestane ağaçlarında yapraklanmayı da engellediğini dile getiren Serdar, "Gal arısı kestane verimini yüzde 50 ila 70 arasında düşürebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir zararlı. 2013 yılında ülkemize giriş yaptı. İlk önce Yalova ilinde tespit edildi. Daha sonra da Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış oldu. Bu gal arısı zararlısına karşı biz hem dayanıklı çeşitlerimiz var burada, hangi çeşitlerin dayanıklı olduğunu tespit ettik ama çok sayıda ağacımız var ve çeşitlerin büyük bir kısmı da gal arısına hassas. Dolayısıyla bu zararlıyla mücadelede, biyolojik mücadele çok önemli." dedi.
Türkiye'nin kestane gen merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serdar, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yaklaşık 70-75 bin ton kadar kestane üretimi var ama şu anda kestaneliklerimiz gal arısı zararlısı tehdidi altında. Bu gal arısı zararlısı ile karşı karşıya kalmış durumda ve bu zararlıya karşı Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 'torymus sinensis' isminde bir böcek üretimi yapıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü de geçen yıllarda bir laboratuvar kurdu ve bu laboratuvarda yapılan işlemler sonucu bu sene bir hayli böcek üretimi yapıldı. Bu böceklerin bir kısmının burada araştırma istasyonumuzda bugün salınımını gerçekleştiriyoruz. Bir kısmını da Salıpazarı ilçesinde kestane ormanlarında salınımını gerçekleştireceğiz."
Yararlı tür olan "torymus sinensis"in salındıktan yaklaşık 5 ila 7 yıl içinde gal arısını yok edeceğini söyleyen Serdar, şunları kaydetti:
"Bu sene buna bir cevap alabilmemiz mümkün değil. Salım yapıldıktan sonra böcekler yumurta bırakacaklar ve yılın sonunda arkadaşlarımız bunları toplayacaklar. Bunun içerisinden tekrar 'torymus sinensis' böceği üretecekler. Burada oluşturulan galleri biz yıl sonuna doğru toplamaya çalışacağız. Bu şekilde biyolojik mücadele çalışmalarımız devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.