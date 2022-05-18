Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü yapıldı
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Samsun
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden yürüyüşe başlayan grup, İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde fener ve bayraklarla yürüdü.
Yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.
İzci ekiplerinin de yer aldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın coşkusunu Samsun'da hep birlikte yaşadıklarını söyledi.
Samsunlulardan oluşan gruplarla Türk bayrağının arkasında yürüdüklerini belirten Dağlı, "Bundan daha büyük bir mutluluk olmaz. Halkımızın coşkusunu burada görüyoruz. İki senenin ardından pandemiden sonra bunları çok özledik, çok bekledik. Bu manada ben Samsunlu hemşehrilerimizin tamamına şükranlarımı arz ediyorum. Bu coşkuyu yarın hep birlikte yaşayalım." dedi.
Yürüyüşe, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
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