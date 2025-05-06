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Yaşam

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 6 kişiye nakledilecek.

Batuhan Dişbudak  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Bafra ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan Irak uyruklu Elias Naif Elias Nasır'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü kişinin ailesi Nasır'ın organlarını bağışladı.

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Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak organların alınması için harekete geçildi.

Donörden alınan kalp Ankara'ya gönderildi. Karaciğer, böbrekler ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasır'ın yoğun bakım süreci devam ederken görüştükleri ailenin organ bağışını kabul ettiğini söyledi.

Karaciğer, kalp, iki böbrek, iki korneanın 6 hastaya nakledileceğini belirten Erik, "Alıcılara şifa olsun, hastaya da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır ise 9 yıldır Türkiye'de olduklarını ve burada iyilik gördüklerini dile getirerek, "Biz de buna karşılık göstermek istedik. Yeğenim için de hayır olsun istedik." ifadelerini kullandı.

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