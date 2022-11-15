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Yaşam

Şampiyon atların yetiştiği çiftlik sonbaharda ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yarış atı yetiştirme çiftlikleri hazan mevsiminin güzelliklerini yaşamak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yavuz Görür   | 15.11.2022
Şampiyon atların yetiştiği çiftlik sonbaharda ziyaretçilerin uğrak yeri oldu Fotoğraf: Yavuz Görür/AA

Konya

Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı 30'a yakın çiftliğin bulunduğu Ereğli'deki at yetiştirme tesisinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, seyisler eşliğinde atlarla gezinti yapıyor.

Tecrübeli binicilerin ise İngiliz ve Arap yarış atları ile dört nala koşturmanın keyfini sürdüğü tesiste ziyaretçiler, sonbaharın güzel görüntülerini fotoğraflıyor.

Çiftliğe gelenlerden Kadir Öztürk, AA muhabirine, ailesiyle güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Atları besledik, onlarla güzel sonbahar renkleri arasında fotoğraf çektik, Anadolu'nun bu güzel coğrafyasında atlarla birlikte güzel bir sonbahar günü geçirdik. Atlar insana huzur veriyor, herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Güzel hatıralar biriktirerek buradan ayrılıyoruz." dedi.

Fotoğraf tutkunu Serpil Kalafat da hafta sonunu değerlendirmek için çiftliğe ailesiyle geldiğini ifade ederek, "Sonbahar bütün güzelliklerini lütfetmiş. Güzel bir hafta sonu geçirmek için at çiftliğine geldik. Burada atlarla vakit geçirdik. Muhteşem sonbahar manzarası ile güzel kareler almaya çalıştık." diye konuştu.

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