Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,070.10
BTC/USDT
51,718.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihraplara işliyor

Sakarya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 58 yaşındaki ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini minber mihraplara işliyor.

Mehmet Karakaş  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihraplara işliyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

İstanbul Dolapdere'de, 1979 yılında Rum ve Ermeni ahşap ustalarının yanında çırak olarak işe başlayan Bereket, uzun süre sanatını burada icra etti. Daha sonra Sakarya'ya yerleşerek atölye açan Bereket, camilerin minber ve mihrap bölümlerini ahşap sanatıyla süslemeye başladı.

Eserlerinde daha çok Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden yararlanan Bereket, talebe göre evlere çeşitli dekoratif ürünler de yapıyor.

10 yıl önce ahşap oyma alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını alan Bereket, AA muhabirine, 45 yıldır sürdürdüğü işi devam ettirecek çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Ailelerin, gelecek görmediği için çocuklarını bu işe göndermediğini söyleyen Bereket, "Güzel sanat yapıyoruz, tarihe iz bırakıyoruz, ağaca şekil veriyoruz. Aslında yaptığımız değerli bir iş fakat anlaşılamıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor

Benzer haberler

Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihraplara işliyor

Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihraplara işliyor

Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet