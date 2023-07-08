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Yaşam

Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı

Sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı kayıt altına alındı.

Hüseyin Yıldız  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Sakarmekenin yavrularını besleme anı kameraya yansıdı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı, 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sulak alanda en yaygın tür olan sakarmeke (Fulica atra), yerel tür olarak 4 mevsim boyunca bu alanı kullanıyor.

Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, sakarmekenin dalış yaparak su altından çıkardığı yiyeceklerle yavrularını besleme anını görüntüledi.

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