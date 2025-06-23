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Yaşam

Antalya'da 220 kuş türü gözlemlendi

Antalya'nın Boğaçayı bölgesinde, yaklaşık 4 yıllık çalışma kapsamında 220 farklı kuş türü tespit edildi.

Emine Zehra Ünal  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Antalya'da 220 kuş türü gözlemlendi

Antalya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boğaçayı'nda adacıklara ve sazlıklara yuvalarını yapan kuş türleri, bölgenin canlı popülasyonunu arttırmaya devam ediyor.

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Kuş gözlemcileri tarafından 2021 yılından bugüne kadar yapılan gözlemlerde bölgede Tarakdiş, Yelkovan, Ak Pelikan, Kızıl Gerdanlı Dalgıç, Kulaklı Batağan, Altın Yağmurcun, Kılıçgaga, Ak Kuyruklu Kızkuşu, Balık Kartalı, Çöl Kuyrukkakanı başta olmak üzere 220 farklı kuş türü belirlendi. ​​​​​​​

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, bölgenin önemli bir kuş gözlem noktası haline geldiğini belirtti.

Boğaçayı'nın titizlikle korunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Boğaçayı'nın denizle bağlantısının olması çok önemli, 2024 yılında 598, 2025 yılında ise 63 kez burada kuş gözlemi yapılmış. Çocuklarımızda doğa sevgisini, çevre bilincini ve hayvan sevgisini geliştirmek için doğal bir laboratuvar. Bu çeşitliliği tanıtarak korunmasını sağlayabiliriz. Alternatif turizm açısından kuş gözlemciliğinin Antalya turizmine katkı sunacağını düşünüyorum."

Erdoğan, Boğaçayı'nın doğal yapısı korundukça canlılığın ve çeşitliliğin artmaya devam edeceğini dile getirdi.

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