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Yaşam

Sağlıkçı ailenin yeni üyesi 66 yaşındaki eczacı baba oldu

İzmir'de yaşayan, eşi diş hekimi oğlu da doktor olan 66 yaşındaki Halil Arda, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

Halil Fidan  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Sağlıkçı ailenin yeni üyesi 66 yaşındaki eczacı baba oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra 1979-2001 yılları arasında subaylık yapan Arda, emekli olduktan sonra 2014 yılına kadar çeşitli şirketlerde yurt dışı görevlerinin yanı sıra genel müdürlük görevinde bulundu.

Çalışma hayatını noktaladıktan sonra müzik ve sporla ilgilenen Arda, 2018'da çıkan öğrenci affı ile 1975 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kayıt oldu, 2019 yılında da EÜ Eczacılık Fakültesine geçiş yaptı.

Neredeyse torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla 5 yıl eğitim alan Halil Arda, başarıyla mezun oldu. anın mutluluğunu yaşadı. Arda, mezuniyet töreninde kep giyerek diplomasına kavuştu.

"Not ortalamam 4 üzerinden 3,37"

Halil Arda, AA muhabirine eşinin diş hekimi, oğlunun da doktor olmasından yola çıkarak, "ailede bir de eczacı olsun" düşüncesiyle eczacılık öğrenimine başladığını söyledi.

Eczacılık fakültesinin kazanması ve okuması zor bir bölüm olduğunu, "Bu yaşta yapılacak şey değil" diye vazgeçirmeye çalışanlar çıktığını ifade eden Arda, "Gençliğimde bir defa okuyarak öğrendiğim şeyleri belki 10 kez okumak zorunda kaldım öğrenebilmek için ama yılmadım. Not ortalamam 4 üzerinden 3,37. Bu inanılmaz keyifli bir duygu, çok huzurluyum, çok mutluyum." diye konuştu.

Arda, ailesinin kendisini çok desteklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten okuyan bir aileyiz biz. Yani çok da zorluk çekmedim açıkçası. Sürekli bir destek vardı. Beş yıl boyunca sınıf arkadaşlarımdan, gençlerden enerji aldım. Ben de onlara tecrübelerimi verdim. Gençlerle beraber olmak biz yaşlılar için çok önemli. Etrafınızdaki 5 kişiye bir bakın onların ortalaması sizsiniz."

Halil Arda, okuldan ve arkadaşlarından ayrılacağı için mezuniyet töreninde sevinç ve burukluğu bir arada yaşadığını anlattı.

Öğrenimini sürdürmek istediğini belirten Arda, gelecek yıl tekrar üniversite sınavına gireceğini, arkeoloji alanında eğitim almak istediğini sözlerine ekledi.

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