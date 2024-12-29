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Yaşam

Sağlık ve itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi kalp masajıyla hayata bağladı

Beyoğlu'nda bir binada çıkan ve 3 kişinin dumandan etkilendiği yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ve oksijen takviyesiyle hayata bağlandı.

Şükrü Gündüz  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Sağlık ve itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi kalp masajıyla hayata bağladı

İstanbul

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce kaş Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

29.12.2024

Üst katlara da sirayet eden yangın sırasında binada bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2 kişi ile kendinden geçmiş haldeki sahipli bir kediyi dışarıya çıkardı.

Kediye sağlık ve itfaiye ekiplerince kalp masajı yapılarak, oksijen verildi.

Hayata döndürülen kedinin sahibi, ekiplerin müdahalesini gözyaşları içinde seyretti.

Dumandan etkilenen 3 kişinin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerce söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

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