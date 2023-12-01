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Yaşam

Sağlık çalışanı kadınlar şiddete karşı savunma sanatlarını öğreniyor

Gaziantep'te yakın savunma eğitimi alan sağlık çalışanı kadınlar, gerek mesleki hayatlarında gerekse günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumayı amaçlıyor.

Fırat Özdemir  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Sağlık çalışanı kadınlar şiddete karşı savunma sanatlarını öğreniyor Fotoğraf: Uğur Aydıntürk / AA

Gaziantep

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde, sağlık sektöründeki çalışan kadınların kendilerini savunabilmesi ve oluşabilecek şiddeti engellemek için çalışma başlatıldı.

Kentte görev yapan 40 sağlık çalışanı kadına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ve uzmanlar eşliğinde tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Uzak Doğu savunma sanatları wushu, tai chi, muay thai eğitimi veriliyor.

Şeyhmus Çakmak, AA muhabirine, sağlık, polis gibi bazı meslek gruplarında fazlaca şiddetin olabildiğini, kadınların kendilerini savunabilmesi için sürekli eğitimler verdiklerini anlattı.

Çakmak, şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki tüm kadınlarımıza kendilerini savunabilmeleri için gönüllülük esasıyla eğitim vermeye çalışıyoruz, çalışacağız. Kadınların sıkıştıkları noktalarda, bıçaklı ve sopalı saldırılarda nasıl karşılık verebileceklerini öğretiyoruz. Bir erkek ile kadının gücü eşit değildir. Savunmayı teknikleriyle aktarmaya çalışıyoruz ve eğitimlerin yararlı olacağını düşünüyoruz."

Çalışma koordinatörü ve sosyal hizmet uzmanı Merve Aydın ise sağlıkçıların ve kadınların kendilerini toplum içerisinde savunması için eğitim düzenlediklerini anımsattı.

İlk etapta 40 kişilik katılımcıya eğitim verdiklerini anlatan Aydın, "Şiddet sadece bir coğrafyanın, ülkenin veya toplumun sorunu değil, küresel bir sorundur. Biz de bu ortak soruna farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Çalışmamız başkalarına da örnek olabilir. Savunma sporları bizim toplumda pek bilinmiyor biraz geri planda kalmış. Küçük çapta savunma eğitimlerine başlarsak farklı iller ve bölgelerde bu çalışmaları görebiliriz." dedi.

Sağlık çalışanı Emel Kırık da kadınların günlük yaşantısında şiddetle karşılaşabildiğini vurgulayarak, "Olumsuz durumlarda kendimizi savunabilmemiz için bu eğitimin etkili olacağını düşüyoruz." diye konuştu.

Tıbbi Sekreter Şevval Güdemez de kadınların her zaman ve her koşulda kendilerini savunmayı bilmesi gerektiğini dile getirdi.

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