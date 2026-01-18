Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.
Karabük
Dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar etkili oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağışın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü ilçede, Hıdırlık Seyir Terası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, şehir manzarasını seyrederek fotoğraf çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.