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Yaşam

Rüyasında gördüğü lahit için kazı çalışması başlattı

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman, rüyasında gördüğü lahit için memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerekli izinleri alıp kazı çalışması başlattı.

Gökhan Yılmaz   | 12.01.2023
Rüyasında gördüğü lahit için kazı çalışması başlattı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak

Almanya'da temizlik firmasında çalışan bir çocuk annesi 45 yaşındaki Karaman, 6 yıl önce rüyasında Çaycuma'ya bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı ormanlık alandaki tarlasında lahit olduğunu gördü.

Alanda kazı çalışması başlatmak isteyen Karaman, önce toprağı analiz ettirdi. Para biriktirdikten sonra avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına define aramak için başvurdu.

Yaklaşık bir yıllık sürecin ardından Karaman'ın yasal izinleri almasıyla 3 gün önce 50 metrekarelik alanda kepçeyle çalışmalara başlandı. Bu süreçte yaklaşık 120 bin lira harcayan Karaman, kazı alanında kurban kestirdi.

Kazı çalışmaları Zonguldak Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğünden 2 arkeolog, Milli Emlaktan bir uzman ve jandarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

"Bir şeyler çıkacağına umudum var"

Nazmiye Karaman, gazetecilere, rüyasını gerçeğe dönüştürmek istediğini söyledi.

Kazılardan bir şey çıktığı takdirde Türkiye'ye yerleşmeyi istediğini belirten Karaman, "Almanya'dan bavulumu alıp geleceğim. Rüyamda asker gördüm, burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Bundan dolayı yola çıktım, 6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Toprağına dahi baktırdım. Buradan bir şey çıkacağına eminim. Çıkarsa da devletime yüzde 50'sini vereceğim." diye konuştu.

Karaman, rüyasında lahit gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Yasal süreci avukat hanım başlattı. O takip etti. 120 bin lira masraf yaptım. Eşim bana biraz karşı, inanmıyor. Çevremdekiler biraz dalga geçiyorlar: 'Öyle bir şey olmaz.' diyorlar. Babam inanıyor ama akrabam, çevrem pek inanmıyor. Benim rüyalar yüzde 99 çıkıyor, sadece bu değil, başka şeyler de başardım. Buradan lahit mezar, iki oda çıkacağını ümit ediyorum. Rüyamda oda görüyorum. 3 gündür çalışmalar devam ediyor. Kurbanımızı kestik, hayrımızı yaptık. Hedefimize ulaşacağız. Bir şeyler çıkacağına umudum var. Olur da bir şey çıkmazsa hayal kırıklığı olmaz. Kafamda soru işareti kalmaz. Bakalım şansımıza."

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