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Yaşam

Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali dronla görüntülendi.

Bülent İsmailoğlu  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Rize'de beyaza bürünen Ayder Yaylası dronla görüntülendi Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Turizm merkezi yayla ve çevresi, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı yaylada bazı evlerin girişleri kapandı.

Yaylada, yağışın ardından ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.

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