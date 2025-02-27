Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak
Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı, çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenlenecek.
Vatandaşlar, sahne performansı gerektiren etkinlikler dışındaki tüm programlara kimlik kartlarını okutarak, ücretsiz katılabilecek.
Kadınlara özel mukabele ve tefsir etkinliği
Program kapsamında, Beştepe Millet Camisi'nde öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve hadisler okunacak, dualar edilecek. İkindi namazından önce mukabele yapılacak, teravih namazından önce ise yurt içi ve dışından misafir edilen din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.
Vaize ve yazar Fatma Bayram, Beştepe Millet Camisi'nde öğle namazına müteakip kadınlara özel mukabele ve tefsir etkinliği yapacak.
Ahmet Özhan konseri Külliye'de
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde tüm gün İstanbul Mushafı Sergisi, Anadolu Selçukluları Sergisi, Hanzala Sergisi ziyaretçilere açık olacak.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Mart saat 14.00'te Ahmet Özhan ve Mana konseri düzenlenecek. 2 Mart saat 14.00'te Ender Doğan, Fatih Koca ve Dursun Ali Erzincanlı konseri, 6 Mart saat 14.00'te Devlet Tiyatrolarının "Aşık Veysel" oyunu ve 7 Mart saat 14.00'te 4K ile "Çağrı" filmi gösterimi sanatseverlerle buluşacak. Etkinliklere katılabilmek için kayıt yaptırılması gerekiyor.
Çocuklar geleneksel sanatları tanıyacak
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 1 Mart saat 13.00'te MSB Mehter Konseri düzenlenecek. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ramazanın her günü 12.00-17.00 saatlerinde etkinlikler takip edilebilecek.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda kurulan çocuk oyun alanlarında, ebru sanatı, çocuk yazar buluşması, kaligrafi sanatı, ahşap baskı sanatı, ahşap gemi yapımı, keçe sanatı, geleneksel ahşap oyuncak sanatı ve masal anlatım etkinleri çocukların beğenisine sunulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatçısı Orhan Karaalioğlu, 25 yıldır yaptığı geleneksel ahşap oyuncakları, Külliye'de ramazan boyunca çocuklara tanıtacak.
Karaalioğlu, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, ahşap oyuncakları görünce önce anlamıyorlar ama oyuncaklarla bir süre zaman geçirince seviyorlar. Çocuklarımız bu oyuncakları bilmiyorlar. Ramazan boyunca velilere ve çocuklara bu oyuncakları tanıtacağız." ifadesini kullandı.
Kaligrafiden ebruya geleneksel sanatlar
Kaligrafi sanatçısı Mustafa Özcan da "Etkinlikte kaligrafi ile yer alacağım. Çocuklarımızın kaligrafi ile ismini yazarak mutlu etmeye çalışacağız. Kaligrafi hakkında bilgi de vereceğiz." dedi.
Ebru sanatçısı Şule Tekeşi, ramazan ayı boyunca çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ebru sanatını çocuklar için icra edeceğini söyledi.
Tekeşi, "Külliyede çocuklarla birlikte olmak ve ebruyu milletin evinde yaşatacak olmak heyecan ve onur verici." ifadelerini kullandı.
Anadolu masalları ve Dede Korkut hikayeleri anlatılacak
Hikaye ve masal anlatıcısı Hilal Koçyiğit, Minel Güler, Gönül Akın, Mehtap Kılıç, Mehtap İnan da çocuklara geleneksel masal ve hikayeler anlatacak.
Koçyiğit, "Külliye'de ramazan etkinlikleri içinde 5 arkadaşımız geleneksel anlatılarımızı yapacağız. Anadolu masalları ve Dede Korkut hikayeleri anlatacağız. Eski ramazanları arayanları, yeni zamanda yapacak bir şey bulamayanlara konum belli, rotayı oluştursunlar Külliye'ye bekliyoruz. İftarda yanlarında götürmek için sözü ikram edeceğiz. Gelenekle bir arada olmak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Konferans, tiyatro, sinema, konser ve diğer etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kulliyederamazan.com adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.