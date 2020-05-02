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Yaşam

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Mesut Karaduman   | 02.05.2020
Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Tekirdağ

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor. 

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

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