Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Tekirdağ
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.