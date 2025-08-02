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Milli yüzücü Eymen İbolar, EYOF'tan altın madalyayla döndü

Yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve toplamda 80 madalyası bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Eymen İbolar, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazandı.

Mesut Karaduman  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Milli yüzücü Eymen İbolar, EYOF'tan altın madalyayla döndü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Eymen İbolar, Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milli takımda mücadele etti.

Türkiye Erkekler Yüzme 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı'nda yer alan milli sporcu, erkekler 4x100 metre karışıkta altına madalya elde etti.

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Derecelerine yenisini ekleyen milli sporcu Eymen İbolar, AA muhabirine, milli takım olarak kürsünün en üst basamağında yer aldıklarını söyledi.

Ülkesini en iyi şekilde temsil ettiği için gururlu olduğunu aktaran Eymen, "Sakat olmama rağmen çok güzel mücadele ettim. Ülkemize altın madalya kazandırdım. Aynı şekilde çalışmalara devam edip yine ülkemi farklı organizasyonlarda başarıyla temsil edeceğim." dedi.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Eymen İbolar'ın kısa sürede aldığı derecelerle başarısını herkese gösterdiğini dile getirdi.

Eymen'in gelecekte adından daha çok söz ettireceğini anlatan Saygı, "Daha önceden de EYOF'a sporcu gönderdik ama ilk defa Eymen madalya kazandı. EYOF'a gitmeden önce ufak bir sakatlık yaşadı ama ona rağmen güzel bir başarıya imza attı. Daha da güzel başarılara imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

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