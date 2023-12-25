Dolar
29.22
Euro
32.02
Altın
2,053.05
ETH/USDT
2,284.50
BTC/USDT
43,399.00
BIST 100
7,369.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Pekin, aralık ayında 72 yılın en uzun süren dondurucu soğuklarını yaşadı

Çin'in başkenti Pekin, ülkenin kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle 1951'den bu yana sıcaklığın en uzun süre sıfırın altına düştüğü ayı geçiriyor.

Emre Aytekin  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Pekin, aralık ayında 72 yılın en uzun süren dondurucu soğuklarını yaşadı

Pekin

Beijing Daily'nin haberine göre, 11 Aralık ile 24 Aralık arasında şehirde hava sıcaklığı 300 saatten fazla süre sıfırın altında ölçüldü.

Bu, kayıtların tutulduğu 72 yılda sıcaklığın en uzun süre sıfırın altına düştüğü ay oldu.

Pekin'de bu ay 10 gün üst üste sıcaklık sıfırın altında 10 derecenin altına inerken, hava tahminleri dondurucu soğuğun ay sonuna dek süreceğini gösteriyor.

Çin'in kuzeyini ve orta kesimlerini etkileyen soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle aralıkta bazı şehirlerde kara yolları trafiğe kapatılmış, okullar tatil edilmişti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi verilerine göre, ülkenin farklı bölgelerindeki 78 meteoroloji istasyonunda aralık ayına ait en düşük aylık sıcaklık değerleri ölçüldü.

Ülkenin kuzeyi ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde ortalama sıcaklıklar, rekor soğukların kaydedildiği 1961'den bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de röportaj sırasında devlet aleyhinde ifadeler kullanan 4 zanlı yakalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağının açıklanması" iddiasına açıklama
FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü "25 Aralık kumpası"nın üzerinden 10 yıl geçti
Sivas'ta balkona dökülen külden çıkan yangında 5 ev hasar gördü
İstanbul'da üniversitede "mescide ayakkabıyla girilmesi" protesto edildi

Benzer haberler

ABD, kıta sahanlığını genişleterek Arktika'ya yayılıyor

ABD, kıta sahanlığını genişleterek Arktika'ya yayılıyor

Pekin, aralık ayında 72 yılın en uzun süren dondurucu soğuklarını yaşadı

Bakan Kacır: Önümüzdeki dönemde küreselleşme yolculuğunda pek çok marka ve üreticinin adresi Türkiye olacak

GÖRÜŞ - ABD dolarının hegemonyası bitecek mi?

GÖRÜŞ - ABD dolarının hegemonyası bitecek mi?
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta yükseldi
Bakan Kacır, Çin ziyaretini tamamladı

Bakan Kacır, Çin ziyaretini tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet