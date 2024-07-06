Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,000.20
BTC/USDT
56,822.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Hollanda maçının oynanacağı Berlin’de bir araya geldi.
logo
Yaşam

Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyündeki ilkokulda kurulan robotik kodlama sınıfıyla köy çocukları dijital dünyayla tanışıyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışıyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Bekdemirler İlkokulunda oluşturulan robotik kodlama sınıfı, yaz tatilinde okulun öğrencilerinin yanı sıra civar köylerdeki çocukların kullanımına da açıldı.

Haftanın 3 günü okulda uygulamalı robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler hem yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor hem de yazılımla ilgili bilgiler öğreniyor.

Yaz tatili boyunca devam edecek derslerle köy çocuklarının da kent merkezlerinde yaşayan akranlarından geri kalmaması ve geleceğin meslekleri için gereken temellerin atılması hedefleniyor.

Okul müdürü Ali Yılmaz, AA muhabirine, kursu açmadaki amaçlarının, köyde yaşayan çocukların şehirdeki arkadaşlarıyla aynı eğitimi almalarını istemeleri olduğunu söyledi.

Yaz tatili boyunca derslerin devam edeceğini belirten Yılmaz, buradaki uygulamalı eğitimlerle çocukların geleceğin mesleklerini de tanıma şansı bulduğunu dile getirdi.

Okulda profesyonel arduino ve teknoloji tasarımla ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaz boyunca ve gelecek yıl çocuklarımızı bu alanda yetiştireceğiz. Onlara hem kurslar açacağız hem de yaptıkları çalışmaları sergileyeceğiz. Burada onlara her türlü imkanı sunacağız. Onlara robotları tanıtacağız, onların nasıl çalıştığını, sisteminin nasıl olduğunu öğreteceğiz. Geleceğin bilim adamlarını, mühendislerini ve belki de astronotlarının yetiştirmek için işin temelini atmayı düşünüyoruz."

Öğrencilerden 12 yaşındaki Şevval Kılıç, okullarında böyle bir sınıfın açılmasının çok güzel olduğunu belirtti.

10 yaşındaki Esmanur Çelik de kursların daha yeni başladığını ancak yeni olmasına rağmen çok sevdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti
Yalova Belediyesinde işten çıkarılanlar için alınan grev kararı uygulanmaya başladı
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına AA eğitimindeki polis dalgıçlar yetişti
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Gazze'nin yanında olmak uluslararası toplumun insanlık görevidir
MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

Benzer haberler

Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışıyor

Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışıyor

Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı

Depremzede Elif Çağla Kaplankıran, LGS sınavından tam puan aldı

TÜBİTAK Fen Lisesi, geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmek için öğrencilerini bekliyor

TÜBİTAK Fen Lisesi, geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmek için öğrencilerini bekliyor
Köyündeki atıl araziyi yaklaşık 5 bin fidanla badem bahçesine dönüştürdü

Köyündeki atıl araziyi yaklaşık 5 bin fidanla badem bahçesine dönüştürdü
Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu

Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet