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Yaşam

Osmaniye'de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Menderes Özat   | 22.04.2021
Osmaniye'de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

Osmaniye

Cevdet Paşa Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yanık, AA muhabirine, kelebeği okulun bahçesinde bulduğunu söyledi.

Kelebeğin, hayatında gördüğü en büyük kelebek olduğunu dile getiren Yanık, "Kanat açıklığını ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde olduğunu gördük. Çok nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu.

Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans." ifadelerini kullandı.

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