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Yaşam

Osmaniye'de depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Ağcabey Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Osmaniye'de depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Osmaniye

Vali Erdinç Yılmaz, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen, kitabesine göre de Ağcabey tarafından 1809'da yeniden yaptırılan caminin yanındaki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, caminin tarihi yapısıyla çok kıymetli olduğunu belirtti.

Osmaniye'nin simgelerinden olan caminin aslına uygun onarılıp ibadete açılmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, bu inşaatın bir an evvel bitmesinde destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in dedeleri tarafından yaptırılan, tarihin en güzel eserlerinden biri olan bu camimiz Bahçe'mize çok yakışıyor. Ben de böyle bir açılışta, böyle bir hizmette az da olsa katkıda bulunduğum için çok mutluyum."

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de yaşanan depremin ardından Ağcabey Camisi'nin restorasyon ihalesinin 13 Nisan 2023'te yapıldığını ve uzman bilim heyetinin öncülüğünde çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, mülki erkan ile davetliler katıldı.​​​​​​​

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