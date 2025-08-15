Dolar
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
Dünya

31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halı töreniyle başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) kırmızı halı töreniyle başladı.

Lejla Biogradlija, Elvır Hodzıc  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halı töreniyle başladı

Saraybosna

Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında yapılan festivalin açılış töreni için geleneksel motifleri barındıran kırmızı halıda bölgenin ve uluslararası sinema dünyasından çok sayıda isim boy gösterdi.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan SFF'de "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışıyor.

Festivalin "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yarışacak. SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi.

SFF'deki "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde de Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışıyor.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, ABD'li oyuncu Willem Dafoe, İsveçli aktör Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone'a takdim edilecek.

Saraybosna, 22 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

