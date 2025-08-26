Dolar
Osmaniye'de bir çift nikah masasına geleneksel kıyafetlerle oturdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde genç çift, nikah törenine geleneksel kıyafetlerle katıldı.

Menderes Özat  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Osmaniye'de bir çift nikah masasına geleneksel kıyafetlerle oturdu Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

İlçede ikamet eden İsmail Atıcıoğlu ile 2 yıldır nişanlı olduğu Derya Yayvan, Kadirli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Genç çift, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine geleneksel kıyafetlerle oturdu.

Törenin ardından çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsmail Atıcıoğlu, AA muhabirine, güzel bir anı olması için nikah törenlerine farklı kıyafetlerle katıldıklarını belirtti.

Derya Yayvan da nikahta giydikleri kıyafetleri Bilecik'in Söğüt ilçesinden getirttirdiklerini kaydetti.

