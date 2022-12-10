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Yaşam

Orman meyvelerinin çekirdekleri yaban hayatı için fidana dönüşüyor

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliği çalışanları, ağaçlardan topladıkları yabani meyvelerin çekirdeklerinden yetiştirdikleri fidanları yaban hayvanlarının besin kaynağı olması için tekrar ormana dikiyor.

Özgür Alantor   | 10.12.2022
Orman meyvelerinin çekirdekleri yaban hayatı için fidana dönüşüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 1962 yılında kurulan fidanlık şefliğinde çam çeşitleri ile Daday'a özgü fidan türlerinin üretimi yapılıyor.

Ormandaki yabani meyve ağaçlarının çoğaltılarak yaban hayvanlarının besin kaynaklarını artırmak isteyen şeflik çalışanları, doğadan yabani meyveleri toplamaya başladı.

Toplanan meyvelerin çekirdekleri fide haline getirildikten sonra tekrar ormana dikiliyor.

Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, AA muhabirine, yaban hayvanlarının besin sahalarını genişletmeye çalıştıklarını anlattı.

Bunun için ormandan yabani meyveleri topladıklarını ifade eden Kayacık, atıl durumda bulunan fidan tüp makinesini küçük değişikliklerle çekirdek çıkarma makinesine dönüştürdüklerini söyledi.

Kayacık, yabani elma, erik, ahlat, kızılcık, badem, fındık ve ceviz gibi türlerden fidan ürettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bu türlerimizle ormandan aldığımızı yine ormana geri veriyoruz. Ağaçlardan topladığımız meyvelerin çekirdeklerini fidanlığımızda çıkartıyoruz. Bu çekirdekleri tekrar toprakla buluşturuyoruz. Çimlenen tohumlar fidana dönüşüyor ve bu fidanlar ormana dikilerek tekrar ağaca dönüşüyor. Ormanlardaki canlılarımıza, özellikle yabani hayvanlarımıza ve arıcılıkla uğraşanlara kaynak oluyor."

"Doğadan aldığımızı doğaya veriyoruz"

Ormanların çok farklı türden yaban hayatına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kayacık, şöyle devam etti:

"Ormanlarımızda bitki örtüsünün yanı sıra hayvanlarımız da yaşıyor. Kuşlar, böcekler, ayılar, tilkiler ve kurtlar gibi çok çeşitli hayvanlar yaşıyor. Bunların yaşam döngülerini devam ettirmeleri için çeşitli besinlere ihtiyacı var. Bu meyveler de onlara besin kaynağı oluyor. Ormanlardaki bu meyvelerle beslenen hayvanlarımız tekrar yaşamlarına devam ediyor. Bizler de doğanın döngüsü için meyveler yetiştiriyoruz. Yani doğadan aldığımızı doğaya veriyoruz."

Yaptıkları işin oldukça olumlu sonuçları olduğunu dile getiren Kayacık, "Yıllık fidan üretimimizin yaklaşık 200 binini meyve fidanı oluşturuyor. Bunları ormanlardan topladığımız meyvelerden çıkardığımız çekirdeklerden yapıyoruz. Biz çekirdekleri tekrardan fidan haline getiriyoruz." diye konuştu.

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