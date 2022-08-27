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Yaşam

Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Eyüp Elevli   | 27.08.2022
Ordu'da yayla turizmini canlandırmak için sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kentin marka değerini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak adına başlattığı hamleler artarak devam ediyor.

Güler geçen yıl yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini Ordu'ya taşıdı. Büyük yankı uyandırdığı belirtilen deneme çalışmaları bu yıl da sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler üzerinde deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu, mendereslerin üzerinde tur atarak görsel şölen sundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, söz konusu çalışmanın bölge turizmine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Suyabatmaz, Perşembe Yaylası'nın sıcak hava balonu turizmine son derece elverişli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Doğasıyla, havasıyla güven içerisinde uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Artık turist uçurabilme noktasında son adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu adımın hem Ordu'nun ekonomisini canlandırmasında hem de gelecek olan turist sayısını artırmak adına en önemli rollerden birini oynayacağını düşünüyoruz."

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