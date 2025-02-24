Dolar
36.43
Euro
38.13
Altın
2,954.20
ETH/USDT
2,675.00
BTC/USDT
95,695.00
BIST 100
9,663.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Yaşam

Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi

Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hayati Akçay  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu'nun "Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar ile ayrı bir güzelliğe bürünen Yason Burnu, aynı zamanda karın tadını çıkarmak isteyenleri de ağırlıyor.

Yason Burnu'nun kar altındaki güzelliği havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Hattat Hasan Çelebi vefat etti
Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocukla ilgili iddianame kabul edildi

Benzer haberler

Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi

Ordu'da karla birlikte beyaza bürünen Yason Burnu havadan görüntülendi

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü

Karadeniz'de hava yolu ulaşımı normale döndü

Göl manzaralı kayak merkezi yaklaşık 1,5 ayda 40 bini aşkın kişiyi ağırladı

Göl manzaralı kayak merkezi yaklaşık 1,5 ayda 40 bini aşkın kişiyi ağırladı
Erzurum’da sağlıkçılar kardan kapanan yolları "snowtrack" ambulansla aşıyor

Erzurum’da sağlıkçılar kardan kapanan yolları "snowtrack" ambulansla aşıyor
Yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor

Yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet