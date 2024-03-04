Dolar
31.52
Euro
34.23
Altın
2,098.93
ETH/USDT
3,560.10
BTC/USDT
66,246.00
BIST 100
8,921.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu.

Mehmet Çalık  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

Uşak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde "Kitap Okuyorum Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.

Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erbaş: Kur'an ve sünnet bizim ana kaynaklarımız ama bunun yanında aktüel bilgiyi ve dünyayı takip edin
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet