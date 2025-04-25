Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu
Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu.
Çorum
Kargı Halk Kütüphanesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle ilçede öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
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Etkinlikte Atatürk İlkokulu öğrencileri, kitaplardan öğrendikleri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek Çarşı Caddesi'nden İlçe Halk Kütüphanesi'ne yürüdü.
Öğrenciler, kostümleriyle kütüphanede kitap okudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.