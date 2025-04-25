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Yaşam

Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu

Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu.

Turan Ozan Acar  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu

Çorum

Kargı Halk Kütüphanesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle ilçede öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

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Etkinlikte Atatürk İlkokulu öğrencileri, kitaplardan öğrendikleri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek Çarşı Caddesi'nden İlçe Halk Kütüphanesi'ne yürüdü.

Öğrenciler, kostümleriyle kütüphanede kitap okudu.

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