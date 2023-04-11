Dolar
19.29
Euro
21.07
Altın
1,999.89
ETH/USDT
1,920.00
BTC/USDT
30,241.00
BIST 100
5,109.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
logo
Yaşam

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvanın tedavisi yapıldı.

İlyas Gün  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

Samsun

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kamil Serdar İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Gürcistan'dan getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavisinin yapıldığını söyledi.

Hastane cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji klinikleri olduğunu, son olarak yabani hayvan hastalıkları bölümünün açıldığını belirten İnal, "Hayvan hastanemizde 2021 yılında 881’i operasyon olmak üzere toplamda 11 bin 212 tedavi gerçekleştirdik bu sayıyı 2022 yılında ise bin 197'si operasyon olmak üzere toplamda 24 bin 721 tedavi sayısına yükselttik. 2023 yılındaki sayısal verilerin de bir önceki yıla göre artış göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

İnal, tüm branşlarda cerrahi operasyon yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz 7 gün 24 saat acil hizmeti vermektedir. Rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar da hastanemizde büyük rahatlıkla uzman ekipler tarafından yapılıyor. Onun dışında basit aşı, çip, parazit uygulamaları hastanemizde uygulanmakta. Gereken bütün hizmetleri hayvanların iyileştirilmesi için seferber ediyoruz. 2023 yılı itibariyle online randevu sistemine geçtik. Uygulama sayesinde hasta sahipleri öncelikle sisteme giriş yaparak hastalarını tanımlıyorlar. Bu hastaları bize neden getirdiklerine dair bir bölümü doldurup ilgili tedavi bölümünü seçiyorlar. Bu durum bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Biz sabah işe başladığımızda hangi hastanın hangi saatte geleceği, hangi şikayetlerle başvurduğunu direkt görebiliyoruz. Bu sayede hastalara uzmanlık gerektiren bir sağlık çalışanımızı yönlendiriyoruz. Hasta sahiplerinin bekleme süresini de azaltarak etkin bir hizmet sağlıyoruz."

Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarına da değinen İnal, "Protokol kapsamında yaralı sokak hayvanları hastanemiz tarafında teslim alınıyor. Protokol kapsamında 1540 hasta sokak hayvanın tedavisini de gerçekleştirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin hayvan rehabilitasyon merkeziyle birlikte çalışıyoruz. Buradaki hayvanların uzmanlık gerektiren müdahalelerini hastanemizde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabani hayvanların tedavisi de yapılıyor

İnal, yabani hayvan hastalıkları bölümünün hizmete girmesiyle başta göçmen kuşlar olmak yabani hayvanlara sağlık hizmeti verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2022 yılında 124 tane yabani hayvanı tedavi ettik. Bu kliniğimizde karaca, tilki, baykuş ve şahin gibi hayvanların tedavileriyle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle bölgemiz kuşların göç yolunda bulunması nedeniyle çok sayıda yırtıcı kuşu da sıklıkla kliniğimizde ağırlıyoruz. Hastanemizin açıldığı 2010 yılından bugüne kadar birçok hayvanımızı iyileştirdik. Her yıl tedavi edilen hayvan sayısını artırarak bölgeye en iyi hizmeti verme amacındayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Diyarbakır annelerinden Taşçı: Evladım beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım

Benzer haberler

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

Öğrencilerin hayata döndürdüğü "Sempatik" okulun maskotu oldu

Yolunu şaşırıp yorgun düşen martı emin ellerde

"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor

"Afife Balesi" Samsun'da opera sahnesine taşınıyor
Samsun'da motivasyon ve uyum desteğiyle depremzede öğrencilerin yaraları sarılıyor

Samsun'da motivasyon ve uyum desteğiyle depremzede öğrencilerin yaraları sarılıyor
Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü tesise dönüştü

Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü tesise dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet